Un intervento fulmineo, scattato grazie alla preziosa collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine, ha permesso di sventare un furto e assicurare il responsabile alla giustizia. Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un 29enne disoccupato originario dell’hinterland cagliaritano, volto già noto alle forze di polizia per precedenti analoghi, con l’accusa di furto aggravato su auto.

L'operazione è nata a seguito di una tempestiva segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, con la quale veniva indicata la presenza di un soggetto sospetto nei pressi di un'auto parcheggiata nella centralissima via Mameli. La pattuglia dei Carabinieri, già impegnata in un servizio di pattuglia, si è fiondata sul posto. I militari hanno sorpreso l'uomo ancora intento ad armeggiare all'interno dell'abitacolo della vettura.

La prontezza d'azione e l'immediatezza dell'intervento dei Carabinieri hanno impedito che il 29enne potesse dileguarsi o fare perdere le proprie tracce. Una volta bloccato, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione sul posto: all'interno delle sue tasche i militari hanno rinvenuto una confezione di profumo che era stata appena asportata dal vano portaoggetti dell'auto. La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita al legittimo proprietario del veicolo.

Accompagnato in caserma per il completamento delle formalità di rito, il 29enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell'Arma in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall'Autorità Giudiziaria per oggi.