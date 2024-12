La Comunità di Sant'Egidio ha organizzato due giornate di solidarietà durante le festività natalizie per aiutare le persone in difficoltà. Il 26 dicembre, a Cagliari, è stato allestito un pranzo di Natale al Santuario di Bonaria, nel refettorio dei Padri Mercedari.

"Il pranzo di Natale rappresenta per noi un momento speciale, in cui creiamo un'atmosfera familiare con gli amici di strada per garantire che nessuno si senta solo o abbandonato. La tavolata accogliente ha visto la presenza di persone bisognose, dei bambini del doposcuola, e dei rifugiati ucraini che ospitiamo", ha dichiarato la Comunità. Il pasto è stato preparato con cura e calore, e non è mancato Babbo Natale con i regali. Tra gli ospiti anche l'arcivescovo di Cagliari mons. Giuseppe Baturi e l'assessora al Benessere e alla Salute di Cagliari Anna Puddu. Un altro momento di solidarietà si terrà a Capoterra il 28 dicembre, con un pranzo organizzato sempre dalla Comunità di Sant'Egidio presso la parrocchia Beata Vergine Madre della Chiesa a Frutti d'Oro, con la partecipazione del parroco Battista Melis e dell'associazione Capoterra 2.0. Anche la vicesindaca Silvia Sorgia sarà presente a sostenere questa lodevole iniziativa, che si svolge ormai da tre anni consecutivi.