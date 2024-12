Un'atmosfera natalizia luminosa e gioiosa si diffonderà tra i piccoli pazienti ricoverati in ospedale, portando speranza e serenità. Domenica 15 dicembre, un vivace corteo attraverserà le strade di Sassari con un nobile obiettivo solidale: "Natale da rombo", l'iniziativa benefica promossa dal Club 4x4 insieme ad altre associazioni come Maestrali 4x4 di Tempio, Squareracewars Sassari e Bikers for life Sardinia.

Una grande parata di fuoristrada, moto e auto d'epoca che coinvolgerà tutti i partecipanti. Il raduno per la raccolta fondi avrà luogo dalle 8:30 alle 10:30 presso piazzale Segni, da cui partirà il corteo alle 11, percorrendo le principali vie cittadine come via Carlo Felice, via Duca degli Abruzzi, viale Dante, corso Margherita di Savoia, corso Vico, corso Vittorio Emanuele, piazza Castello, piazza d'Italia, l’Emiciclo Garibaldi, viale Italia e via Amendola. La colorata sfilata sarà animata da musica natalizia, partecipanti di tutte le età e vari veicoli guidati da babbi Natale ed elfi, concludendosi simbolicamente presso le cliniche di viale San Pietro.

Il ricavato dell'evento sarà interamente devoluto al reparto di Chirurgia pediatrica e neonatale dell'Aou di Sassari, fondamentale per la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie. Questo reparto rappresenta una luce di speranza per molte famiglie, e grazie ai fondi raccolti durante l'iniziativa sarà possibile acquistare nuove attrezzature, migliorare gli ambienti di cura e sostenere progetti per il benessere dei giovani pazienti.

"La partecipazione della città a questa causa ci riempie di orgoglio e gratitudine. Ogni contributo, grande o piccolo, farà la differenza per bambini che affrontano sfide enormi con coraggio straordinario", ha dichiarato Francesco Camoglio, direttore della Clinica pediatrica e neonatale. "Questo evento mira a coinvolgere famiglie, scuole, associazioni sportive e culturali affinché possano unirsi al corteo e partecipare a questa dimostrazione di solidarietà. Insieme vogliamo regalare un Natale speciale e gioioso ai bambini ricoverati in ospedale", ha aggiunto Paolo Spina, presidente dell'associazione 4x4 Experience. A Sassari, il vero spirito natalizio si farà sentire in ogni passo del corteo, in ogni canto intonato lungo le strade e in ogni gesto solidale offerto con generosità.