Il Natale Urese, "Zente de Coros", è l'evento organizzato quest'anno dal Comune di Uri e dalla Pro loco, con il contributo della Regione Sardegna e dell'Assessorato al Turismo, promettendo un calendario ricco e invitante con l'obiettivo di intrattenere, affascinare e arricchire il patrimonio culturale dei visitatori di tutte le età.

Tradizione, musica, sport, cultura, solidarietà, religione e prelibatezze culinarie daranno vita a un mese indimenticabile a Uri, immerso in un'atmosfera natalizia magica che farà felici grandi e piccini.

Tra i tanti eventi proposti, non possono mancare quelli dedicati ai bimbi, i veri protagonisti del Natale: la giornata di giovedì 19 dicembre sarà dedicata interamente a loro, con la partecipazione della sezione Avis di Uri, dei piccoli alunni del Nido "Primi Passi", per un Natale solidale, in collaborazione il Comune e con le Associazioni del territorio in piazza Felice Alisa alle ore 10.

Alle ore 17 della stessa giornata, invece, grandi e piccini potranno ammirare il passaggio in calesse di Babbo Natale che allieterà i bambini facendo provare loro la gioia di un bel giro assieme a lui, e si occuperà della consegna dei regali approntati dai genitori, con la collaborazione dell'Associazione C.U.G.A. di Uri, della Protezione Civile Uri e delle associazioni locali.

Ogni momento sarà all'insegna della festa e della condivisione e, come per tutti gli eventi del programma, l'Amministrazione comunale di Uri, capitanata dal sindaco Matteo Dettori, ringrazia tutte le associazioni, gli gobbisti e chiunque abbia contribuito alla loro realizzazione.

"Questo è il secondo anno in cui i bambini parteciperanno a un'iniziativa al di fuori della scuola - afferma ai microfoni di Sardegna Live l'assessora alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali del Comune di Uri, Elisabetta Cirroni - per incontrarci tutti assieme nel centro storico e far conoscere le associazioni locali, dalla Caritas all'Avis, dalla Protezione civile ai Barracelli, gli animatori dell'oratorio e tante altre, tutte orgogliosamente fiore all'occhiello di Uri. In occasione di questo Natale solidale, ogni bimbo porterà un dono alla Caritas, cominciando a partecipare attivamente a questo grande circuito di generosità e poi ognuno riceverà in omaggio un pandorino".

"Non mancherà poi l'animazione - prosegue l'assessora - per gli alunni di tutte le età, dal nido alle scuole medie. Sarà un momento di condivisione e convivialità. Ringraziamo le scuole e i docenti, le famiglie e tutte le associazioni locali che partecipano attivamente agli eventi, in particolare quelli benefici che toccano diversi aspetti, dalla solidarietà, allo spirito del Natale, ai valori della famiglia e dell'amore nei confronti di chi è meno fortunato", conclude Elisabetta Cirroni.

"Anche per quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Uri, in collaborazione con la locale Sezione A.V.I.S. di Uri, con la Consulta Urese Giovani Attivi (C.U.G.A.), e la Protezione Civile di Uri, all’interno del ricco calendario di iniziative diffuse per il periodo natalizio, ha pensato una giornata all’insegna della gioia dei più piccoli, che non mancherà certo di piacere anche agli adulti - afferma la consigliera con delega ai Servizi all’Infanzia e Politiche a sostegno delle Famiglie e Associazionismo del Comune di Uri, Virginia Mura -. In un’atmosfera fiabesca, nel lastricato del centro storico di Uri, fra la pittoresca piazza Alisa e quella delle Tre Fontane, dalle 17.00 in poi i più piccoli del paese potranno incontrare nientepopodimeno che Babbo Natale in persona assieme ai suoi magici Elfi".

"In questo scenario - spiega la consigliera - l’occasione sarà per loro ghiotta, poiché potranno fare un giro sul suo magico calesse addobbato a festa, trainato dal suo cavallo con la lunga criniera bianca (ahimè la sua Renna era stanca e non è potuta venire). Come da tradizione Babbo Natale consegnerà ai bimbi, proprio mentre faranno il giro sopra il calesse, immersi nelle musiche natalizie, un bel pacco dono confezionato in precedenza in gran segreto dai loro genitori, con all’interno proprio ciò che tanto desideravano, perché oltre a Babbo Natale chi altri, se non Papà e Mamma sapevano cosa desideravano in dono i loro piccoli".

"Fra le nuove luminarie del centro e le sfavillanti luci dell’Albero di Natale di Piazza Alisa, quale migliore occasione per fare poi una bella foto ricordo con i vari personaggi per cogliere al meglio l’entusiasmo di grandi e piccini - prosegue la consigliera -. L’Amministrazione Comunale di Uri, anche in quest’anno oramai in conclusione, sul solco già tracciato dalle precedenti amministrazioni, e in particolare da quando nel 2022 ha aderito al Network Family in Italia, ha messo in campo delle strategie all’interno di un apposito piano di interventi in materia di politiche familiari con al centro appunto la famiglia, e nelle iniziative diffuse poste in essere nel periodo natalizio, ha voluto celebrare insieme ai suoi piccoli concittadini, il Natale e le sue tradizioni, e questo è infatti da sempre il miglior Augurio che dobbiamo consegnare alle future generazioni. Buon Natale a tutti", conclude Virginia Mura.