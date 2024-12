Questa mattina, un corteo di piccoli "Babbi Natale" ha portato gioia e sorrisi nei piazzali degli ospedali dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Protagonisti della speciale iniziativa sono stati i bambini della scuola dell'infanzia Fondazione Figlie di Maria che, accompagnati dalle loro maestre, hanno intonato dolci canzoni natalizie, dedicandole ai pazienti ricoverati.

Il loro viaggio in musica ha fatto tappa al Clemente, al Materno Infantile e, infine, al Santissima Annunziata. Con i caratteristici cappellini rossi in testa e tanta energia, i piccoli hanno trasformato i piazzali in un teatro a cielo aperto, regalando un momento di leggerezza e solidarietà a chi vive giorni difficili in ospedale.

Ad accoglierli al Materno Infantile, con calore e gratitudine, sono stati il direttore della Pediatria, Gianfranco Meloni, e la direttrice della Cardiologia pediatrica e delle cardiopatie congenite, Chiara Culeddu. A dare il benvenuto al gruppo nei diversi punti del loro percorso è stata la direttrice sanitaria dell’Aou, Lucia Anna Mameli.

«Questi bambini ci hanno donato un momento speciale – ha detto Lucia Anna Mameli –, portando con sé la magia del Natale e un messaggio di speranza che va dritto al cuore di tutti noi. Il loro gesto è un bellissimo esempio di solidarietà e vicinanza che ci ricorda quanto sia importante il calore umano, soprattutto in contesti di cura come i nostri ospedali. A nome dell’intera azienda, desidero ringraziarli, insieme alle loro maestre e a chi ha reso possibile questa iniziativa, per averci regalato un momento così emozionante e significativo».

Dietro il successo dell’evento c’è l’impegno delle maestre Roberta Fenu, responsabile della gestione scolastica, Antonella Zara, Chiara Masala, Betty Pirisi, Gavina Fadda, Monica Pastore, Laura Tosse e Lidia Pes e dell’assistente scolastica Barbara Polo. Le loro voci, unite a quelle dei piccoli protagonisti, hanno creato un’atmosfera unica, capace di scaldare gli animi di tutti i presenti.