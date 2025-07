Anche quest'anno, con l'arrivo della stagione estiva, a Cagliari è ripresa l'attività della pattuglia mista composta da Carabinieri italiani e un membro della Gendarmeria nazionale francese, in linea con gli accordi bilaterali tra Italia e Francia relativi alla cooperazione internazionale.

Quest'iniziativa fa parte di un più ampio programma europeo di sicurezza partecipata nelle zone turistiche, con l'obiettivo di potenziare la presenza delle forze dell'ordine nei luoghi ad alta frequentazione, offrendo un punto di riferimento immediato sia per i cittadini italiani che per i numerosi visitatori francesi presenti nel sud Sardegna.

Le pattuglie miste opereranno sia nella città di Cagliari che nei paesi costieri vicini, con particolare attenzione alle spiagge, agli eventi pubblici e ai luoghi più frequentati durante l'estate. La presenza del gendarme francese non solo faciliterà la comunicazione con i turisti francesi, ma migliorerà anche il coordinamento tra le autorità italiane e francesi, specialmente in situazioni di emergenza o bisogno consolare.

Questo modello di polizia internazionale vicina, basato sulla fiducia reciproca, sull'operatività interoperabile e sull'assistenza ai cittadini europei nei paesi ospitanti, mira a incrementare il senso di sicurezza e garantire una vacanza tranquilla a coloro che scelgono la Sardegna come destinazione estiva. La presenza di agenti di polizia stranieri affiancati ai Carabinieri italiani sottolinea ancora una volta l'importanza della cooperazione transnazionale come mezzo efficace per prevenire i reati e promuovere un'identità europea basata su sicurezza, accoglienza e collaborazione.