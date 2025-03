“Una decisione forte, sofferta ma necessaria con l’intento di sbloccare una situazione politica che purtroppo sta creando ripercussioni sulla gestione e sul governo del paese”. Così la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, annuncia l’azzeramento della Giunta.

La sindaca, in un post pubblicato sui social, dice di voler aprire “un confronto con tutte le parti vive e attive del paese e con le componenti politiche presenti in Consiglio che vorranno condividere l’obiettivo del bene comune e della crescita, in tutti gli ambiti della nostra Maracalagonis, per il restante periodo di fine mandato”.

“È chiaro che a questa situazione, certamente non voluta dalla sottoscritta e da tanti altri consiglieri comunali, si è arrivati dopo un periodo di immobilismo ed in seguito ad una sensazione di irritazione diffusa, di scarsa fiducia e di scorrettezza nei miei confronti che non mi ha consentito di lavorare serenamente e soprattutto portare avanti le iniziative necessarie per il nostro paese in modo più spedito – spiega Fadda – Come Sindaca, il portare avanti i progetti del PNRR, gli adempimenti amministrativi, le strategie di sviluppo e crescita, le opportunità offerte dai finanziamenti regionali, nazionali ed europei, mi spingono ad agire tempestivamente per trovare soluzioni di stabilità, opportunità e concretezza ma ci devono essere le condizioni politiche di fiducia, di rispetto e meno litigiosità, più collaborazione, dinamismo e disponibilità. Pertanto, occorre immediatamente un cambio di rotta; è necessario spostare l’attenzione dalle esigenze di parte a quelle della nostra comunità”.

“Ho dovuto subire offese, mancanza di fiducia, scorrettezze, illazioni e contrasti nei social duri e immotivati con chi, forse, sarebbe dovuto essere al mio fianco – prosegue la sindaca di Maracalagonis – Siamo stati tutti scelti dagli elettori per governare con responsabilità, coerenza, impegno e dedizione ma la fiducia ed il rispetto verso di me e verso tutti non deve mai venire meno perché non lo permetto. Spero di trovare un’intesa ed una convergenza su questi obiettivi che sono sempre stati il fondamento del mio impegno politico e auspico un rinnovato esecutivo coeso, forte, di grandi intese e che lavori al meglio avendo come unico e solo scopo il bene di Maracalagonis e di tutti i nostri paesani”.

“Ci aspettano ancora un anno e tre mesi di mandato elettorale, un durissimo lavoro e non possiamo consentirci pause, incertezze, errori, guerre alla sottoscritta – ha poi scritto Francesca Fadda in un ulteriore post - C’è necessità di uno sforzo corale e unitario, scevro da egoismi di parte, per consentire all’amministrazione di cogliere i frutti del lavoro fin qui svolto e di centrare nei tempi stabiliti gli obiettivi strategici. Uno sforzo notevole che ritengo come Sindaca, abbia bisogno evidentemente anche di una messa a punto importante di una parte di giunta, per continuare il cammino e per portare a compimento il programma elettorale”.