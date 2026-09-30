Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre 2026, in località Cortexandra, nel territorio di Sestu, dove un vasto incendio è divampato in un'area periferica tra le campagne.

Il fuoco ha coinvolto masserizie e diverse autovetture in disuso, propagandosi anche all'interno di una struttura e alla vegetazione circostante. Sul posto sono intervenute le squadre di pronto intervento della Centrale Operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per contenere il rogo e procedere con le operazioni di spegnimento. Tra i materiali interessati dalle fiamme sono stati individuati anche alcuni contenitori di GPL, che sono stati messi in sicurezza.

L'intervento si è protratto per circa quattro ore. Una volta domate le fiamme, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio.

Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte.