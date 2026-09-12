Gioca una squadra di basket israeliana al palazzetto dello sport di Cagliari. E scatta la protesta delle associazioni pro Palestina con bandiere e volantinaggio.

Circa un centinaio i partecipanti alla manifestazione di questo pomeriggio, ma nessuno si è potuto avvicinare al palazzetto circondato dalle forze dell'ordine per evitare qualsiasi tipo di contatto tra chi protestava e squadra e staff dell'Hapoel Tel Aviv, a Cagliari per giocare la prima partita, contro il Maxima Roma, del Torneo Internazionale "City of Cagliari".

Nessun incidente: dopo aver sventolato le bandiere e spiegato al megafono le ragioni del presidio, un gruppo di manifestanti è rimasto sul posto mentre altri sono andati via. Ma potrebbero tornare domani perché l'Hapoel giocherà, a seconda dell'esito della gara di questo pomeriggio, una delle due finali, per il primo o per il terzo posto.