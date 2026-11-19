Circa 150 dosi di hashish e diversi telefoni cellulari sono stati trovati i all'interno del carcere di Uta. Lo fa sapere, in una nota, la Fns Cisl che esprime "vivo apprezzamento per l'importante operazione condotta dal personale del corpo di polizia penitenziaria".

L'operazione sotto il coordinamento del comandante di reparto e del suo vice, ha visto il prezioso contributo del nucleo cinofili antidroga di stanza nel carcere di Nuoro-Badu 'e Carros: determinante è stato anche il fiuto di Leo, cane antidroga grazie al quale è stato possibile individuare la sostanza stupefacente.

"Il sequestro rappresenta un duro colpo alle attività illecite all'interno dell'istituto, contrastando la circolazione di sostanze stupefacenti e l'utilizzo di dispositivi telefonici che consentono comunicazioni non autorizzate con l'esterno - fa sapere la Fns Cisl - Ancora una volta, la polizia penitenziaria ha dimostrato che, nonostante le difficoltà operative e le criticità che caratterizzano il sistema penitenziario, professionalità, capacità investigativa e spirito di servizio costituiscono un presidio imprescindibile di legalità e sicurezza".

"L'importante risultato conseguito, tuttavia, non può far dimenticare che non si tratta del primo rinvenimento di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari all'interno dell'istituto - prosegue il sindacato - Il ripetersi di simili episodi dimostra quanto il fenomeno sia persistente e quanto sia necessario intervenire non soltanto attraverso le operazioni di controllo e sequestro, ma soprattutto rafforzando le misure di prevenzione per contrastare l'introduzione di materiale illecito".