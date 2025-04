Un diciottenne di Villacidro è stato fermato poco dopo mezzanotte in una strada periferica dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, mentre era a bordo di uno scooter con la targa visibilmente falsificata e senza assicurazione, privo di patente di guida e in possesso di una busta contenente marijuana e 115 euro in contanti di piccolo taglio, il che ha fatto sospettare ai militari un'attività di spaccio.

I Carabinieri hanno deciso così di estendere la perquisizione presso la residenza del ragazzo, dove sono stati trovati nove pacchetti sottovuoto contenenti circa cento grammi ciascuno di marijuana, tre bustine aggiuntive per un totale di poco più di cinquanta grammi, un bilancino elettronico di precisione e il denaro trovato durante il controllo stradale.

Basandosi sulle prove raccolte, il giovane è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e trattenuto nelle camere di sicurezza dei Carabinieri in attesa dell'udienza di convalida prevista per la mattina odierna, mentre le sostanze stupefacenti e il materiale sono stati posti sotto sequestro.

Questa operazione, risultato della costante vigilanza delle forze dell'ordine sul territorio, conferma l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nel contrastare il traffico di droga. Le indagini proseguiranno per individuare eventuali ulteriori responsabilità al fine di garantire la sicurezza della comunità.