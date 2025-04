Il Presidente della Commissione Sanità del Comune di Alghero, Christian Mulas, lancia un nuovo allarme sulla sorte del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile, definendo la situazione "di una gravità inaudita".

“Apprendo con estrema preoccupazione da un documento interno – dichiara Mulas – del concreto rischio di interruzione del servizio già da metà maggio. Un’eventualità inaccettabile, che colpirebbe duramente il nostro territorio, soprattutto alle porte della stagione estiva.”

Per scongiurare la chiusura, Mulas ha annunciato una manifestazione pubblica davanti all’ospedale e ha convocato per lunedì 5 maggio una riunione urgente della Commissione Consiliare alla Sanità, alla presenza dei vertici della ASL di Sassari e del Presidio Ospedaliero di Alghero.

I numeri che hanno generato l’allarme: 24.287 accessi registrati in 12 mesi, circa 68 al giorno, a fronte di una dotazione organica ormai al collasso. “Ad oggi – prosegue Mulas – non solo non è arrivata alcuna smentita ufficiale sulla chiusura del Pronto Soccorso, ma nemmeno un segnale concreto di potenziamento del personale medico.”

Il presidente chiede l'immediato arrivo di almeno 2-3 medici, anche a gettone, per coprire i turni notturni e garantire le ferie estive. “Serve l’intervento diretto della politica regionale. Non possiamo permettere che il Pronto Soccorso di Alghero venga smantellato nel silenzio e nell’indifferenza generale, come già accaduto per il punto nascite, la cardiologia e la pediatria.”