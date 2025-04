È previsto per oggi, lunedì 28 aprile, l'annuncio della data del Conclave per la selezione del prossimo Papa. Il programma della settimana include incontri mattutini alle 9 e messe pomeridiane alle 17 nei "novendiali" nella Basilica vaticana: il ciclo dei nove giorni di suffragio, avviato con la messa funebre officiata in Piazza San Pietro dal cardinale decano Giovanni Battista Re, si concluderà domenica 4 maggio. Successivamente si prevede l'accesso potenziale alla Cappella Sistina e il rito dell'"extra omnes" che darà inizio al Conclave.

In base all'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il testo liturgico che regola le procedure in seguito alla morte di un Papa, il Conclave ha luogo tra il 15° e il 20° giorno dal decesso, corrispondente ai giorni 5-10 di maggio o 6-11 di maggio se si considera il giorno successivo alla morte. La data precisa sarà confermata nella mattinata durante la quinta congregazione generale dei cardinali, risolvendo così questo dettaglio.

I 135 cardinali elettori, si stanno in queste ore dirigendo verso Roma. Durante le congregazioni, molti di loro avranno l'opportunità di conoscersi personalmente, mentre discutono delle strategie che porteranno alla selezione del nuovo Papa.

Tra i possibili influenti nella prossima elezione papale spicca il decano Re, 91 anni, mentre rimane incerto il ruolo che potranno svolgere gli ex presidenti Cei italiani come Camillo Ruini e Angelo Bagnasco. Tra i cardinali stranieri con capacità di influenzare e che non parteciperanno al Conclave, figurano il cardinale di Boston Sean Patrick O'Malley, attivo sostenitore della lotta agli abusi sessuali; il cardinale di Vienna Christoph Schoenborn, rinomato teologo e stretto collaboratore di papa Bergoglio in vari Sinodi, inclusi quelli sulla famiglia.