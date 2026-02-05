Aveva abbandonato materiali di scarto provenienti da lavori edili in un’area pubblica vicino al campo sportivo comunale di Gonnesa. Per questo un uomo di 61 anni del paese è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Gonnesa per abbandono di rifiuti non pericolosi.

L’indagine è partita dopo alcune segnalazioni e controlli mirati sul territorio. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di risalire all’autore dello scarico abusivo: nell’area erano stati lasciati diversi materiali edili, depositati in modo irregolare in uno spazio pubblico, con evidenti ricadute sul decoro urbano e sull’ambiente.

Il 61enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari. L’Autorità giudiziaria è stata informata dell’accaduto e i Carabinieri hanno interessato anche gli uffici competenti per avviare le operazioni di ripristino e bonifica dell’area interessata.