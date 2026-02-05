Era agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ma nonostante questo è uscito di casa ed è andato a rubare in un negozio di edilizia e bricolage ad Assemini. Un uomo di 64 anni, residente a Sarroch, è stato arrestato nella mattinata di oggi dai Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace per furto ed evasione.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione del personale addetto alla sicurezza del punto vendita, che ha notato l’atteggiamento sospetto dell’uomo e ha chiamato il Numero unico di emergenza 112. I militari sono intervenuti rapidamente e hanno fermato il 64enne all’interno dell’esercizio commerciale.

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato l’uomo in possesso di merce sottratta poco prima dagli scaffali, per un valore complessivo di poco superiore ai cento euro. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al negozio.

Accertato che il 64enne si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, dove era sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per lui è scattato l’arresto anche per evasione.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato riaccompagnato presso il proprio domicilio e nuovamente posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità giudiziaria.