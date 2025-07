Giornata infernale quella di oggi, venerdì 25 luglio, in Sardegna, dove sono stati segnalati ben 29 incendi, con 7 di essi che hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

In un incendio nel comune di Birori, precisamente a N.ghe. Miuddu, le operazioni di spegnimento sono state gestite dalla Stazione del Corpo forestale di Macomer, supportata da elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Fenosu (Super Puma) e Anela. Squadre di Agenzia Forestas di Macomer e Bolotana, insieme a una squadra dei VVF di Macomer, sono intervenute sul posto.

Un altro incendio è scoppiato nel comune di Girasole, a Canale del Consorzio. Qui, le operazioni sono state condotte dalla Stazione del Corpo forestale di Tortolì e dal Nucleo GAUF del CFVA di Lanusei, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base CFVA di San Cosimo. Squadre dell'Agenzia Forestas di Tortolì e Baunei, insieme ai VVF di Tortolì, sono intervenute per spegnere le fiamme che hanno attraversato circa due ettari di pascoli incolti.

A San Sperate, in località Su Cadraxiu, un altro incendio ha richiesto l'intervento del personale della Stazione del Corpo forestale di Dolianova, insieme al Nucleo GAUF del CFVA di Cagliari e agli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Villasalto, Pula e Fenosu (Super Puma). Volontari di Monastir e Assemini, insieme ai VVF di Cagliari, hanno lavorato sul campo. Nell'agro del Comune di Tortolì, a C. Mameli, le operazioni di spegnimento sono state gestite dalla Stazione del Corpo forestale di Tortolì, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base CFVA di San Cosimo. Un'unica squadra dell'Agenzia Forestas di Villagrande Strisali è intervenuta per contenere le fiamme su circa 0.02 ettari di pascoli incolti.

La situazione più critica si è verificata a Villacidro, dove un vasto incendio ha colpito aree di sterpaglie e boschi, minacciando di estendersi verso Villaspeciosa. Carabinieri, Vigili del Fuoco e velivoli Canadair sono intervenuti per limitare i danni.

A Serramanna, l'incendio è stato contenuto grazie all'intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, che hanno evacuato preventivamente alcune abitazioni. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Infine, un incendio tra Decimomannu e Villaspeciosa ha portato alla temporanea chiusura della SS130 per precauzione, ma la circolazione è stata ripristinata grazie ai soccorsi tempestivi delle squadre antincendio. Le autorità continuano a monitorare da vicino la situazione per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori danni.