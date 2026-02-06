Durante una riunione presso la sede della Confindustria Sardegna Meridionale con le aziende che operano in appalto presso il sito industriale di Sarroch, la Saras ha fornito, attraverso una nota, i dettagli in merito alla programmazione dei lavori per gli anni 2026-27.



Essendo il più grande tra le raffinerie del Gruppo Vitol, il sito di Sarroch della Saras, come riportato nella nota, occupa una posizione strategica nel Mediterraneo, ed è al centro delle principali rotte per il grezzo e i mercati dei prodotti raffinati.



Nell'ultimo anno, come informa la nota, gli investimenti per la manutenzione e lo sviluppo del sito hanno superato la media storica degli ultimi cinque anni, dimostrando l'impegno del Gruppo nel mantenere gli impianti efficienti e affidabili, oltre che nell'aumentare la produttività e le prestazioni per garantire la sostenibilità a lungo termine in un mercato internazionale sempre più competitivo.



Secondo quanto scritto, la sicurezza sul lavoro, il rispetto delle norme e la promozione di una cultura della sicurezza sono valori fondamentali per la Saras, sia internamente che nelle aziende appaltatrici, e continueranno a guidare le operazioni dell'azienda insieme alle altre aziende coinvolte nella catena del valore.



Essendo inoltre la Saras, come riferisce la nota, il principale attore economico della Sardegna, contribuendo con circa 1,77 miliardi di euro annui al PIL dell'Isola, l'accento sulla crescita delle competenze, dell'efficienza e dell'innovazione rimane una priorità strategica per la Saras al fine di continuare a crescere in armonia con l'economia regionale.



Durante l'incontro, Confindustria Sardegna Meridionale ha sottolineato l'importanza strategica della Saras per l'economia sarda e nazionale. Il sito industriale di Sarroch ha favorito lo sviluppo di un distretto di imprese di impiantistica e metalmeccanica nel corso degli anni, portando alla crescita di molte iniziative imprenditoriali che, grazie alla loro competitività, stanno ottenendo successo anche sui mercati globali.