"Oggi ho voluto essere al Brotzu in un fine settimana che segna un passaggio importante per la sanità della Sardegna. Da oggi, infatti, prende avvio il piano straordinario di abbattimento delle liste d'attesa". Con queste parole la presidente della Regione Alessandra Todde ha commentato la visita a sorpresa all’ospedale Brotzu di Cagliari, in occasione dell’avvio del nuovo piano.

"Sono stata qui per testimoniare al personale sanitario la vicinanza della Regione. Medici, infermieri e operatori stanno affrontando uno sforzo fuori dall'ordinario, ci sono eccellenze, ma soprattutto c'è motivazione e la volontà di rispondere all'urlo che arriva dai sardi, alla sofferenza che vediamo ogni giorno - aggiunge -". Nel corso della visita, la presidente ha incontrato diversi reparti coinvolti in questa prima fase dell’intervento.

Il sopralluogo ha interessato il blocco operatorio, con la ginecologia oncologica e la chirurgia d’urgenza pediatrica, l’emodinamica interventistica con l’urologia, la chirurgia ortopedica e la terapia antalgica, oltre agli ambulatori di nefrologia e dialisi. La visita è proseguita in neurologia, cardiologia ambulatoriale, chirurgia senologica, ematologia e trapianto di midollo oncologico, fino alla radiologia oncologica.

"Questo è un punto di partenza che coinvolgerà progressivamente tutti i territori della Sardegna".