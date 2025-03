"Abbiamo detto in maniera molto chiara: il deposito delle scorie nucleari non lo vogliamo". Così la presidente della Regione, Alessandra Todde, nell'intervista rilasciata a PresaDiretta, che andrà in onda su RaiTre domani sera alle 20:30.

La governatrice sarda, a una domanda sui benefici che ci potrebbero essere nelle bollette dei sardi da una nuova centrale sull'isola, risponde: "No, perché sarebbe una centrale nazionale, probabilmente gestita da uno degli attori che in questo momento si muove sul libero mercato".

"In questo momento - afferma -le modalità di gestire industrialmente il nucleare sono le centrali di vecchia generazione, perché anche i mini reattori sono tutte cose sperimentali. Non è tutto oro quello che luccica".

"Il popolo sardo si è espresso in maniera molto chiara con un referendum e anche il popolo italiano si è espresso in maniera chiara", conclude.