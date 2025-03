Un sedile completamente "smembrato" dai passeggeri: sui social il Circolo Ricreativo Arst Sassari denuncia i comportamenti degli studenti che quotidianamente usufruiscono dei mezzi di trasporto, spesso senza rispetto alcuno dei servizi messi a disposizione.

Come in questo caso: "Il Cral Arst Sassari ci tiene a mostrare come gli studenti continuano a vandalizzare e arrecare notevoli danni ai pullman ARST di Sassari", si legge.

"Bisognerebbe insegnare agli studenti a trattare con educazione i mezzi di trasporto di cui necessitano e usufruiscono per poter sostenere gli studi".

Sotto il post l'indignazione degli utenti: "Delle bestie", "Vergognosi", alcuni dei commenti indirizzati ai responsabili. "Li lascerei senza clima", il suggerimento di un utente per punire certi attaggiamenti.