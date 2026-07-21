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Non si ferma la giornata di fuoco in Sardegna dopo gli incendi a Bonorva, Villasor e Carbonia: il Corpo Forestale è stato infatti impegnato anche nelle operazioni di spegnimento di un rogo divampato nelle campagne di Tortolì, in località C. Monteattu.
Per fronteggiare le fiamme è intervenuto anche un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di S. Cosimo, impegnato nelle attività di bonifica e contenimento delle fiamme.
Sul posto coordina gli interventi il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Tortolì, che sta dirigendo le squadre impegnate nelle operazioni per mettere in sicurezza l’area e limitare la propagazione dell’incendio.