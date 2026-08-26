Piante di canapa alte due metri nel giardino, etti di infiorescenze pronte per la vendita al dettaglio e perfino una spada da samurai detenuta illegalmente. Nel primo pomeriggio del 24 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Jerzu hanno arrestato un 47enne del posto con l'accusa di produzione e detenzione illecite di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

L'operazione è scattata a seguito di mirati accertamenti che hanno condotto i militari dell'Arma a effettuare una perquisizione domiciliare approfondita presso l'abitazione dell'uomo, nel centro abitato di Escalaplano. Il controllo ha confermato le ipotesi investigative, portando alla luce una vera e propria attività illecita ben strutturata.

All'interno dell'immobile e delle relative pertinenze, i Carabinieri hanno rinvenuto cinque piante di cannabis indica dall'altezza media di circa due metri, oltre a 732 grammi di marijuana già essiccata e pronta allo smercio, materiale vario per il confezionamento delle dosi e denaro contante ritenuto provento dell'attività di spaccio.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno inoltre individuato e sottoposto a sequestro una spada modello "Katana" non regolarmente denunciata, facendo scattare a carico del 47enne un'ulteriore denuncia all'Autorità Giudiziaria per la detenzione abusiva dell'arma bianca.