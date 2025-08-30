Un intervento provvidenziale ha evitato la tragedia nelle acque di Osala, a Orosei. Nel pomeriggio di ieri Nicolò Carta, paracadutista del 186° Reggimento Folgore di Livorno e originario di Bultei, è intervenuto per soccorrere un bagnante colto da malore mentre il mare mosso lo trascinava a largo. Il militare, in licenza, si è tuffato riuscendo a riportarlo a riva, dove è stato affidato alle cure del 118.

A raccontare l’episodio è stato l’ex consigliere regionale Franco Mula: “Carta Nicolò, Paracadutista del 186° Reggimento Folgore di Livorno originario di Bultei in licenza salva un bagnante nelle acque di Osala Orosei che colto da malore e con il mare mosso rischiava di annegare, veniva trascinato a riva dal militare e soccorso dalle ambulanze del 118. Un grazie di cuore arriva da tutta la comunità di Orosei”.

Un plauso arriva anche dal sindaco di Bultei, Daniele Arca, che sottolinea il valore del gesto: “Crea orgoglio ed emozione la notizia. Il Bulteino Nicolò Carta, forte dell'addestramento militare, ma soprattutto spinto da un invidiabile coraggio, ha salvato la vita a una persona, trovandosi in licenza di fronte al fatto che poteva tramutarsi in tragedia. A nome di tutta la comunità porgo qui, ma porgerò anche in forma ufficiale, i ringraziamenti per il gesto compiuto e gli auguri al Parà Carta Nicolò per una brillante carriera”.