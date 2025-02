Nel corso della giornata odierna, mercoledì 26 febbraio, la Giunta regionale della Sardegna, guidata dalla governatrice Alessandra Todde, ha dato il via libera alle delibere in programma.

Affari Generali

La Giunta regionale, su proposta dell'assessora degli Affari Generali, Mariaelena Motzo, d'intesa con il collega dell’Industria, Emanuele Cani, ha approvato l'implementazione di interventi volti a ottimizzare e unificare i sistemi informativi attualmente utilizzati nell'amministrazione regionale, nelle sue agenzie e negli Enti collegati. L'obiettivo principale è garantire una migliore condivisione dei dati, data la presenza attuale di una frammentazione tecnologica che comporta l'utilizzo di numerose piattaforme. Tale situazione porta a duplicazioni di procedure e a un aumento degli oneri per cittadini, professionisti e imprese.

Sanità

La Giunta regionale, su suggerimento dell'assessore Armando Bartolazzi, ha dato il via libera ai bilanci d'esercizio 2022 delle aziende del Servizio sanitario regionale. L'attività di controllo sui bilanci delle aziende sanitarie si concentra sull'aspetto economico-finanziario, verificando se gli atti redatti rispettino le norme contabili stabilite per le aziende sanitarie regionali. Sempre in ambito sanitario, la Giunta ha dato il via libera all'apertura del reparto detentivo ospedaliero presso il Presidio ospedaliero Santissima Trinità di Cagliari, con la disponibilità di quattro posti letto. Il personale infermieristico e gli operatori socio-sanitari garantiranno l'assistenza ai pazienti, sia utilizzando le risorse già presenti che reclutandone di nuove specificamente per questa struttura. Nel caso in cui non ci siano pazienti ricoverati, il personale verrà temporaneamente destinato ad altri reparti in base alle necessità emergenti.

Lavori Pubblici

L'esecutivo ha approvato, su suggerimento dell'assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, la richiesta di declassificazione del tratto della statale 126 dir, che va dal km 9,340 al km 11,600. Questa decisione è stata presa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su richiesta del Comune di Calasetta, dopo aver ottenuto il parere favorevole e competente dell'esecutivo.

Ambiente

Su suggerimento dell'assessore all'Ambiente Rosanna Laconi, la Giunta ha approvato l'estensione del permesso provvisorio per l'approvazione del bilancio fino al 31 marzo 2025 per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAS). Questa proroga riguarda anche l'Agenzia Conservatoria delle Coste, che potrà continuare a operare con il bilancio provvisorio fino alla fine di marzo.