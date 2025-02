Da più di tre decenni, la sezione Avis di Florinas si distingue per la sua dedizione alla solidarietà e all'amore per il prossimo. Quest'anno, in occasione del 31° anniversario, festeggia con un nuovo consiglio direttivo guidato da Antonio Nuvoli, confermato nella carica di presidente. Il gruppo è composto anche da Giuseppina Merella, Salvatore Nuvoli, Giulio Merella, Sergio Pinna, Giovanni Era, Salvatore Nuvoli, Antonio Pinna e Gianni Tatti.

Ancora pochi i giovani donatori

"Nel corso del 2024, sono state raccolte 109 sacche di sangue e 18 di plasma, mostrando un lieve calo rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, preoccupa il basso numero di giovani donatori, che costituiscono solamente il 7% dei donatori nella sezione di Florinas", sottolinea ai nostri microfoni Giulio Merella, segretario e tesoriere della sezione, attivo come volontario da ben quattro decenni.

Secondo Merella, molti giovani si avvicinano alla donazione attratti dalla novità, ma non tutti diventano donatori regolari. "È fondamentale continuare a sensibilizzare sul tema e offrire un esempio di solidarietà, anche ai più piccoli - spiega Giulio Merella -. Purtroppo, spesso ci si rende conto dell'importanza della donazione di sangue solo quando si è toccati dall'emergenza che coinvolge qualcuno a noi caro, ma è importante donare a prescindere per il bene collettivo e per se stessi".

"Nonostante i dati, non perderemo mai l'ottimismo e la speranza - conclude Merella -. La nostra è una missione di solidarietà senza fine generata dall'immensa famiglia Avis, e ci impegneremo sempre di più affinché la carenza di sangue non costituisca più un’emergenza in Sardegna".

Prossime date di donazione di sangue e plasma

Le prossime raccolta di plasma si terranno il 25 marzo e il 24 aprile, Giovedì, mentre il 24 maggio ci sarà una raccolta di sangue.