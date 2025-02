Dopo una cena a base di sushi hanno levato il disturbo senza pagare il conto da 144 euro. E' successo a Frosinone, dove il locale Ai Sushi denuncia l'accaduto, invitando i responsabili a presentarsi presso il locale per saldare il debito.

"Il tavolo da 4 persone con un neonato è pregato di presentarsi per saldare il conto non pagato. Disponiamo delle riprese interne realizzate dalle videocamere. Altrimenti consegneremo il video alla polizia", avvertono i proprietari.

Dopo aver usufruito del menu hanno ordinato il dolce e numerose bevande, come si evince dallo scontrino pubblicato nelle Instagram stories del locale, poi per concludere il caffè. Tutto a spese del locale... per ora, visto che, incastrati dalle riprese, dovranno scegliere se tornare sui propri passi o fare i conti con la giustizia.