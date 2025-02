100 metri di rete illegale e 120 kg di pesce non idoneo al consumo sono stati sequestrati dal Corpo Forestale di Cagliari nell'ambito di un'operazione contro il bracconaggio ittico nel canale di Terramaini-Mammarranca, a Cagliari, grazie all'intervento dei Reparti terrestri e navali.

Durante l'intervento è stata individuata e rimossa una rete da pesca posizionata illegalmente, lunga circa 100 metri. Il recupero del pescato ha portato alla luce oltre 120 kg di muggini, pescati illegalmente e non idonei al consumo umano, secondo le analisi veterinarie effettuate. Di conseguenza, è stato necessario distruggere tutto il pescato e confiscare la rete.

L'operazione è di grande importanza per la protezione della salute dei consumatori, considerando che il canale di Terramaini-Mammarranca è noto per la presenza di elevate quantità di sostanze organiche nelle acque. Il pesce catturato in quest'area, proveniente da acque non conformi agli standard igienico-sanitari, sarebbe stato illegalmente introdotto sul mercato, rappresentando un grave rischio per la sicurezza alimentare.

Questa azione fa parte delle attività istituzionali del Corpo Forestale, mirate alla salvaguardia della biodiversità, alla prevenzione dei rischi per la salute dei consumatori e alla difesa della legalità nel settore ittico. Il contrasto al bracconaggio ittico non solo protegge gli operatori rispettosi delle normative e garanti della tracciabilità del pescato, ma assicura anche la commercializzazione di prodotti sicuri.