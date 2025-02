Blitz della Polizia di Stato di Oristano contro lo spaccio di droga. Un giovane finito in manette sarebbe stato trovato in possesso di oltre un chilo di marijuana, mentre altri due sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione rientra in un più ampio piano nazionale di contrasto alla criminalità giovanile, che ha portato complessivamente a 73 arresti e 142 denunce in tutta Italia.

Durante le perquisizioni – effettuate su persone, abitazioni e veicoli – gli agenti avrebbero sequestrato anche dosi di cocaina, spinelli e un coltello a serramanico. Sul territorio oristanese, l’attività di controllo ha visto impegnati la Squadra Mobile della questura, il reparto prevenzione crimine Sardegna e le unità cinofile della Guardia di Finanza.

Nel corso dell’operazione sono stati fermati 121 veicoli e identificate 458 persone, tra cui 85 minorenni, sorpresi nei principali luoghi di aggregazione di Oristano e Cabras. Un monitoraggio capillare che punta a contrastare il fenomeno dello spaccio tra i più giovani.