È stato presentato nella sede della Camera di Commercio di Sassari il volume "La Sardegna che conta", un’analisi approfondita e aggiornata del sistema socio-economico dell’Isola. L’opera nasce dall’evoluzione dell’Osservatorio Economico del nord Sardegna curato dall’ufficio studi dell’ente camerale e si estende, grazie anche alla collaborazione della Camera di Commercio di Nuoro, all’intero territorio regionale.

L’obiettivo è fornire uno strumento di comprensione delle dinamiche attuali e delle prospettive future, utile a studenti, operatori economici, decisori pubblici. L’analisi, centrata sulle peculiarità delle province sarde, propone una lettura trasversale di dodici ambiti tematici, dalla demografia al turismo, dall’occupazione all’innovazione.

"Questo volume non è solo un compendio di dati, ma uno strumento indispensabile per tutti coloro che sono chiamati a programmare il futuro della Sardegna", ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti. "La Sardegna che conta è la bussola di cui abbiamo bisogno per navigare verso una crescita consapevole e inclusiva".

Per Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro, "offre un quadro puntuale sull’economia e la società della nostra isola, utile per comprendere i cambiamenti in atto e orientare le scelte di imprese, istituzioni e cittadini".