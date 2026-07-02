Conto alla rovescia a Ollolai per il ritorno del Palio degli Asinelli, una manifestazione che negli anni è diventata uno degli eventi simbolo della Barbagia e dell’estate isolana. Giunta alla 23ª edizione, la manifestazione richiama ogni anno migliaia di visitatori, affascinati da una competizione che unisce spettacolo, tradizione e identità del territorio.

Il Palio nasce con l’obiettivo di valorizzare una figura da sempre legata alla storia della Sardegna: l’asinello, animale che per secoli ha accompagnato la vita quotidiana delle comunità dell’interno, diventando un prezioso alleato nel lavoro nei campi e negli spostamenti. Oggi quella memoria rivive in una festa capace di coinvolgere l’intero paese, con i rioni protagonisti di una sfida avvincente che si disputa lungo il circuito allestito nel centro abitato.

Accanto alla corsa, il programma propone due giornate ricche di appuntamenti dedicati alla cultura e alle tradizioni.

Venerdì 10 luglio

La manifestazione prenderà il via alle 12, nella sede della Pro Loco, con la chiusura delle iscrizioni al Palio e, a seguire, l’estrazione delle batterie.

Alle 19, in Piazza Marconi, spazio alla cerimonia inaugurale della 23ª edizione del Palio degli Asinelli e della 21ª edizione de Su Palu de Sos Vihinados, con il rito della benedizione de Sos Vihinados, presieduto dal parroco di Ollolai don Franco Pala.

Nel corso della serata sarà presentato e benedetto anche il nuovo Gonfalone 2026, destinato al rione vincitore, mentre a seguire verrà presentato il nuovo Inno del Palio, scritto e interpretato da Luca Tilocca e dalla On the Road Band, formazione che propone country music “made in Sardinia”.

Sabato 11 luglio

La giornata inizierà alle 12 con l’apertura, in Piazza Marconi, dell’esposizione delle etnie dell’asino sardo e dell’asino dell’Asinara, organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico di Agris Sardegna.

Alle 13 sarà il momento del tradizionale pranzo nei rioni partecipanti al Palio.

La serata entrerà nel vivo dalle 21, quando Piazza Marconi ospiterà la 23ª edizione del Palio degli Asinelli in notturna, insieme alla 21ª edizione de Su Palu de Sos Vihinados e alla 14ª edizione del Corteo Medievale della Sardegna.

Ospiti della manifestazione ci saranno il Corteo Medievale della Sardegna, gli Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta del Palio di Alba (Piemonte), i Tamburini e Trombettieri della Sartiglia, il Gruppo Città di Oristano e il carro “De Su Palu”, che accompagnerà l’ingresso ufficiale del Gonfalone 2026.

L’evento sarà presentato da Roberto Tangianu, con Tore Budroni nel ruolo di speaker ufficiale, e sarà trasmesso in diretta su Sardegna Live.

Il programma della serata

Alle 21 musica con il gruppo “Dilliriana”: Carlo Crisponi e Gianluca Fadda alla voce, Silvano Fadda all’organetto e Giovanni Demelas alla tastiera.

Alle 21.30 partirà il Corteo Medievale della Sardegna con il carro “De Su Palu”.

Alle 22 prenderanno il via le batterie eliminatorie del Palio.

La finale è prevista alle 23, mentre alle 23:30 sarà la volta della 21ª edizione de Su Palu de Sos Vihinados.

La manifestazione si concluderà a mezzanotte con le premiazioni e lo spettacolo pirotecnico.

Il montepremi

Il vincitore del Palio si aggiudicherà 2.500 euro, mentre al secondo classificato andranno 800 euro, al terzo 500 euro e al quarto 200 euro.

Per Su Palu de Sos Vihinados, il primo classificato riceverà lo stendardo “Su Palu” e un premio di 450 euro.

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