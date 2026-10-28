Sono 512 le sanzioni elevate a Cagliari tra gennaio e settembre 2026 per violazioni delle regole sulla raccolta differenziata e l'abbandono dei rifiuti. Di queste, 161 sono state contestate da luglio. Prosegue l'attività della Sezione di Igiene urbana della Polizia Locale, in collaborazione con gli uffici comunali competenti.

Nel dettaglio, 180 verbali riguardano l'abbandono dei rifiuti, 226 conferimenti effettuati con modalità non consentite e 72 errori nella differenziazione delle diverse frazioni. Sono inoltre 51 i contribuenti risultati evasori della Tari e segnalati agli uffici preposti.

Per una decina di violazioni legate all'abbandono dei rifiuti è prevista una sanzione di mille euro, pari a un terzo del massimo stabilito di 3mila euro. Sul fronte dei controlli, sono stati effettuati 614 interventi per rimuovere rifiuti abbandonati senza che fosse possibile individuare i responsabili. Erano 448 fino a giugno.

Aumentano anche le contestazioni a privati e condomini per il mancato rispetto di giorni, orari e modalità di conferimento indicati nel calendario della raccolta: sono 124 i verbali di questo tipo.

La collaborazione dei cittadini ha portato a 316 segnalazioni. Per comunicare con gli uffici resta attivo il numero verde 800533122, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20.