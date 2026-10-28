Promuovere l'attività fisica e una corretta alimentazione, con un percorso accessibile a tutti. Domenica 15 novembre l'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari organizza la prima Camminata metabolica, iniziativa ideata dall'epatologo Giancarlo Serra, delle Malattie del Fegato del Policlinico Duilio Casula, e rivolta a cittadini e pazienti con una storia di sovrappeso e obesità.

Il ritrovo è fissato alle 10 nel piazzale della Cittadella universitaria di Monserrato, con partenza alle 10:30. Il tragitto, di circa 5,5 chilometri, attraverserà la zona pedonale di via Caracalla fino al parco di Terramaini. Lungo il percorso sarà presente un'ambulanza per eventuali emergenze. All'arrivo sono previsti momenti di socializzazione e la distribuzione gratuita di frutta e verdura, con la partecipazione di produttori locali.

«Unisce la promozione del movimento e della sana alimentazione alla valorizzazione dei prodotti del territorio, attraverso la collaborazione tra istituzioni, realtà sanitarie, produttori locali e associazioni sportive», spiega Serra.

La partecipazione è gratuita, previa compilazione del modulo online entro le 23 dell'8 novembre. Per il rientro al parcheggio della Cittadella universitaria sarà disponibile gratuitamente un servizio di trasporto ARST dalla fermata della metro Vesalio.