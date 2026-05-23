Il Comune di Quartu Sant'Elena ha deciso di spostare l'area dedicata alla balneazione per cani e i loro padroni al Margine Rosso. A seguito dei danni causati dalla mareggiata invernale dovuta al ciclone Harry, la spiaggia cani sotto la ringhiera è stata infatti compromessa, e la presenza di posidonia, essenziale per la rigenerazione del tratto sabbioso, impedisce la rimozione dei detriti.

Per proteggere l'ambiente e garantire uno spazio adeguato agli animali, il Comune ha emesso un'ordinanza per spostare l'area in un'altra zona simile del Margine Rosso, senza accumuli di alghe.

La nuova area, più ampia e facilmente accessibile in auto, richiede che i cani siano sani, registrati, trattati e vaccinati. Devono essere tenuti al guinzaglio e non devono essere aggressivi. I minori non possono condurre i cani e una museruola deve essere disponibile in caso di necessità.