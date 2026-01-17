Il Comune di Quartu Sant’Elena e il nuovo gestore InnovaQuartu S.r.l. hanno introdotto nuove modalità operative per la consegna degli avvisi Tari, con l’obiettivo di rendere il servizio più semplice e accessibile, prestando particolare attenzione alle persone fragili.

La principale novità del 2026 riguarda le persone con disabilità e i cittadini over 70, che potranno richiedere la consegna cartacea direttamente a domicilio contattando il numero verde 800 699 994, attivo dal lunedì al venerdì (8-19) e il sabato (8:30-13:30). Il servizio è gestito dagli assistenti di quartiere di InnovaQuartu e supporta chi ha difficoltà con strumenti digitali o spostamenti.

Gli avvisi restano consultabili online sul sito del Comune, con accesso tramite Spid, Cie o Cns, oppure tramite un servizio rapido senza autenticazione che invia il documento via mail compilando un semplice form. I contribuenti che hanno già fornito e-mail o Pec riceveranno automaticamente l’avviso digitale completo dei modelli di pagamento, sia in unica soluzione sia a rate.

Chi preferisce il formato cartaceo può utilizzare uno dei quattro totem disponibili presso Palazzo Municipale, agenzia InnovaQuartu, Centro Socio-Educativo e Punto Info di Flumini, che consentono di stampare bollettini singoli o a rate. Ulteriori informazioni possono essere richieste agli sportelli di via Eligio Porcu 106, con la possibilità di prenotare un appuntamento online tramite il portale www.innovaquartu.it.