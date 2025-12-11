Parte il piano per ridurre le liste d'attesa con il recupero e l'anticipazione di circa 30mila prestazioni specialistiche e diagnostiche.



La ASL n.8 di Cagliari ha deciso di anticipare esami come mammografie, ecografie, ecodoppler, elettrocardiogrammi e visite specialistiche, inclusi controlli oculistici, cardiologici e allergologici, per coloro che avevano ricevuto appuntamenti con tempi di attesa molto lunghi.Il progetto sarà diviso in tre fasi iniziali: raccolta delle adesioni, creazione di nuovi calendari e attività di richiamo. Sarà data particolare importanza alla comunicazione con i pazienti, fornendo informazioni sul trasferimento delle prenotazioni e sui tempi previsti per le prestazioni.

"Grazie a questo progetto in fase di realizzazione - spiega il commissario straordinario della ASL di Cagliari Aldo Atzori - saremo in grado di recuperare di circa 30mila prestazioni ambulatoriali per altrettanti pazienti che, altrimenti, rischierebbero di dover aspettare mesi per ricevere una diagnosi e per poter fruire delle cure nei tempi giusti previsti dalla normativa vigente".

Il programma straordinario per ridurre le liste d'attesa all'Arnas G. Brotuz inizierà sabato 13 dicembre, con un potenziamento significativo delle attività cliniche, diagnostiche e chirurgiche nelle diverse strutture specialistiche aziendali. Saranno programmate sedute aggiuntive nei giorni prefestivi e festivi per garantire una maggiore efficienza.



Un aspetto fondamentale del progetto è l'aumento dell'attività operatoria, con l'obiettivo di incrementare il numero di interventi programmabili e migliorare la tempestività delle cure. Diverse specialità mediche aderiscono al programma, tra cui Chirurgia Senologica, Ginecologia Oncologica, Radiologia Oncologica, Ematologia, Terapia del Dolore, Ortopedia e Traumatologia, Cardiologia Oncologica, Nefrologia, Neurologia e Stroke Unit, Cardiologia Pediatrica, Emodinamica, e Chirurgia Bariatrica Robotica.