Arresti e denunce da parte della Polizia di Nuoro in merito a un caso di estorsione legato alla vendita all'asta giudiziaria di una casa.

Due persone sono state poste in stato di fermo mentre una terza è stata soggetto a obbligo di dimora, con l'accusa di estorsione aggravata, turbativa d'asta e incendio di veicoli.

Le indagini, condotte dalla Procura di Nuoro, sono iniziate in seguito all'incendio di due auto avvenuto in città lo scorso 19 novembre, di proprietà di una giovane coppia alla ricerca di una nuova abitazione.

I tre indagati, già noti alle autorità, avrebbero minacciato la coppia per impedirle di partecipare all'asta immobiliare. Inoltre, avrebbero incendiato le auto dei coniugi per ostacolarne la partecipazione all'asta.

Durante le perquisizioni, sono stati rinvenuti e sequestrati materiali che confermano le ipotesi investigative.