All’Orto Botanico dell’Università di Cagliari è stato allestito un presepe particolare, realizzato dai giardinieri e dal personale tecnico del Centro Hortus Botanicus Karalitanus. Le statue della tradizione asseminese sono state collocate all’interno di una nicchia naturale creata tra i rami di un esemplare di Heptaplerum venulosum, arbusto originario delle foreste tropicali indiane poco coltivato fuori dal suo habitat naturale. Studi recenti hanno evidenziato la presenza nella pianta di composti bioattivi con potenziale applicazione in diversi ambiti della medicina.

Il presepe, che unisce arte e natura, è visitabile fino al 12 gennaio 2026, dal martedì alla domenica durante l’orario continuato di apertura dell’Orto Botanico, dalle 9 alle 16, mentre il lunedì rimane chiuso per riposo settimanale. L’allestimento rappresenta un’occasione per ammirare la tradizione locale immersa in un contesto botanico unico, valorizzando la biodiversità e l’impegno didattico-scientifico dell’Università di Cagliari.