Dal pomeriggio di ieri sino alle prime ore del mattino di oggi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari hanno effettuato una serie di interventi significativi nell’ambito delle attività di controllo del territorio, concentrandosi sulla sicurezza urbana e sulla prevenzione dei reati.

Arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 gennaio, i militari sono intervenuti presso la stazione ARST di piazza Matteotti, su richiesta del personale di vigilanza. Un operaio ghanese di 34 anni, residente a Cagliari, aveva aggredito una guardia giurata intervenuta per sedare una lite con un connazionale. Durante l’alterco, l’indagato ha inferto un morso alla mano dell’addetto alla sicurezza, provocandogli lievi lesioni. L’arrestato è stato messo in sicurezza dai Carabinieri e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del giudizio per rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

Denuncia per ricettazione in concorso

Nel corso della notte, i militari hanno denunciato tre uomini, già noti alle forze dell’ordine, fermati a bordo di un’autovettura rubata. L’operazione è scaturita durante un pattugliamento di routine, quando i Carabinieri hanno notato una Ford Fiesta con tre individui all’interno. Insospettiti dal comportamento nervoso degli occupanti, i militari hanno deciso di fermare il veicolo e procedere a un controllo.

Come riferito dai Carabinieri, l’accertamento ha permesso sia di identificare i tre uomini: un cittadino senegalese disoccupato di 34 anni, residente a Quartu Sant’Elena; un operaio di 55 anni originario di Opera (MI) e residente a Sant’Antioco; e un disoccupato 45enne originario di Carbonia e residente ad Assemini, sia di appurare che il veicolo risultava rubato alcuni giorni prima. L'epilogo del controllo è stata la denuncia per i tre e la restituzione del mezzo al legittimo proprietario.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata per le determinazioni di competenza, mentre i Carabinieri proseguono gli accertamenti per chiarire eventuali ulteriori responsabilità.

Denuncia per guida in stato di ebbrezza

Sempre durante la notte, i militari hanno deferito in stato di libertà un uomo di 50 anni, residente a Selargius, fermato alla guida di un’autovettura in via degli Astri. Il controllo etilometrico ha evidenziato un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte al limite massimo consentito dal Codice della Strada, confermando lo stato di ebbrezza. La patente di guida è stata ritirata e l’Autorità Giudiziaria è stata informata.

"Questi interventi, condotti con grande attenzione in un periodo particolarmente sensibile, mettono in evidenza l'impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza della comunità. Gli sforzi operativi dell'Arma vengono costantemente orientati non solo a contrastare i comportamenti illeciti, ma anche a rafforzare la fiducia dei cittadini verso un’istituzione che continua a rappresentare un baluardo fondamentale per l'ordine pubblico e la legalità sul territorio cagliaritano", sottolinea l'Arma.