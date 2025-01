La notizia delle dimissioni della presidente della Regione Sardegna che sta circolando in queste ore è falsa. L'agenzia di stampa agirà legalmente contro chi ha diffuso l'informazione errata attribuita all'Ansa.

"Sta circolando in questa ore una falsa notizia attribuita all'ANSA secondo la quale la presidente della Regione Sardegna Alessandra Tonde sarebbe pronta alle dimissioni - scrive l'agenzia in una nota -. Si tratta di una notizia falsa, che l'Agenzia non ha mai pubblicato in nessuno dei suoi canali: notiziario, sito, social".

La falsa notizia attribuita all'ANSA viene smentita dai vertici, che annunciano azioni legali per tutelare la propria credibilità: "I vertici dell'ANSA hanno annunciato che segnaleranno quanto accaduto alla Polizia postale per risalire all'autore o agli autori della fake news e si riserva di adire a vie legali nei confronti dei responsabili".