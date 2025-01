Dopo quattro sconfitte consecutive il Cagliari torna alla vittoria in campionato nello scontro diretto contro il Monza.

Avvio shock

Il pomeriggio dei rossoblù era iniziato malissimo con la traversa di Felici dopo un minuto e il gol dei biancorossi con Caprari su rigore; avvio shock che però non ha disunito i rossoblù che hanno continuato ad attaccare arrivando al pareggio con Zortea al 22'.

Piccoli decisivo

Nella ripresa al 57' ci ha pensato Piccoli a realizzare il gol della vittoria con un destro potentissimo che non ha lasciato scampo a Turati. Il Monza è poi rimasto in dieci per l'espulsione di D'Ambrosio e il Cagliari è riuscito così a portare a casa i 3 punti.

Monza (3-4-2-1): Turati; Caldirola, Izzo, D'Ambrosio; Birindelli, Bondo (30' st Akpa Akpro), Sensi (9' st Bianco), Pereira (30' st Maldini); Ciurria, Caprari (39' st Martins); Mota (9' st Djuric) (21 Pizzignacco, 69 Mazza; 44 Carboni, 52 Postiglione; 27 Valoti, 80 Vignato; 20 Forson, 24 Maric, 37 Petagna). All.: Bocchetti.

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina (22' st Palomino), Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou (39' st Marin), Adopo, Felici (30' st Augello); Viola (39' st Pavoletti); Piccoli (30' st Lapadula) (31 Iliev, 71 Sherri; 23 Wieteska, 37 Azzi; 14 Deiola, 16 Prati; 70 Gaetano). All.: Nicola.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Reti: nel pt 6' Caprari (R), 22' Zortea, nel st 11' Piccoli

Recupero: 2' e 6' Angoli: 1 a 3 per il Cagliari

Espulsi: D'Ambrosio 17' st per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Bondo, Piccoli per gioco falloso, Mina, Bianco per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 10.982

Le parole di Nicola

"È una partita da 3 punti che ci permette di dimostrare che ciò su cui stiamo lavorando è la strada giusta": così Davide Nicola, tecnico del Cagliari, dopo la vittoria contro il Monza. "Sappiamo benissimo che chi lotta per il nostro obiettivo non può definirsi tranquillo, non può pensare che l'obiettivo non sia perpetrato nel tempo. Lottare per la salvezza vuol dire essere preparati per le difficoltà che sono diverse. Ci rende felici la vittoria, ma sappiamo di non essere tranquilli".