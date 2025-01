Il 4 gennaio scorso, in occasione del suo 60° compleanno, il Brigadiere dei Carabinieri Salvatore Linzas ha concluso la sua attività operativa nell'Arma, andando in pensione per raggiunti limiti di età. Con 34 anni di servizio dedicati ai cittadini e alle comunità del Monteacuto, di cui gli ultimi 29 passati a bordo delle auto del Pronto Intervento 112, il Brigadiere Linzas, nativo di Ossi, ha iniziato la sua carriera nel lontano 1990 con il corso alla Scuola Allievi Carabinieri di Benevento. Dopo aver prestato servizio nelle Stazioni CC di Pellestrina (VE), Dolo (VE) e Ponte di Brenta (PD) nel Veneto.

Nel 1995, all’indomani della tristemente nota strage di Chilivani – azione criminale a seguito della quale rimasero uccisi l’Appuntato M.O.V.M. Ciriaco Carru e il Carabiniere Scelto M.O.V.M. Walter Frau – il Comando Generale dell’Arma decise di inviare numerosi rinforzi e la scelta cadde anche sul giovane Carabiniere Linzas che così, arrivando a Ozieri la mattina del 24 dicembre di quello stesso anno, iniziò la sua nuova avventura durata fino a sabato scorso.

L'ultimo giorno di servizio del Brigadiere, avvenuto quindi due giorni fa, è stato segnato dall'affetto e dal tributo dei suoi amici e colleghi dell'Arma, delle altre Forze di Polizia e della Tenenza della Guardia di Finanza. Dopo aver restituito il suo equipaggiamento e "sfilato" gli stivali di cuoio, simbolo riconoscibile di tutti i membri dei reparti Radiomobili, è stato accolto con commozione presso la Compagnia CC di Ozieri. Considerato il decano e la memoria storica del territorio del Monteacuto, il pensionamento del Brigadiere Linzas rappresenta una perdita per l'intera comunità dell'Arma ozierese, nonostante sia un traguardo meritato dopo quasi sei decenni di servizio.

Il Ministero della Difesa ha voluto premiare il Brigadiere Salvatore Linzas, un professionista di grande serietà e attaccamento al dovere, con una promozione onorifica al grado superiore. Auguriamo al Brigadiere una lunga e meritata pensione.