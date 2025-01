All'inizio di ogni nuovo anno, è consuetudine fare un resoconto delle attività svolte nel corso del 2024 dalla Polizia Stradale, una specialità della Polizia di Stato.

Nel corso dell'ultimo anno, il Compartimento Polizia Stradale della Sardegna ha dispiegato ben 13.823 pattuglie per sorvegliare le strade dell'Isola, effettuando controlli su un totale di 85.118 persone e contestando 34.319 infrazioni. Tra le violazioni più comuni si registrano 4.220 casi di eccesso di velocità. Sono state ritirate 2.772 patenti di guida e 1.991 carte di circolazione. Sono stati infine decurtati 74.319 punti patente.

Lotta alla guida in stato di ebbrezza: 824 sanzioni nel 2024

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 30.954, di cui 824 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 54. I veicoli sequestrati sono stati 47 di cui per la confisca sono stati 26. La Polizia Stradale della Sardegna - presente con i suoi uomini e donne su un reticolo viario di 8.522 km - ha svolto servizi specifici per il controllo del superamento dei limiti di velocità rilevando attraverso l’utilizzo di Telelaser e Autovelox 4.220 infrazioni. Nel corso dell’anno 2024 sono stati effettuati controlli nel settore del trasporto professionale che ha visto impegnati 10.209 operatori, che hanno controllato 5.001 veicoli pesanti, accertando 3.045 infrazioni e ritirando 243 patenti e 448 carte di circolazione.

L’attività svolta dalla polizia giudiziaria ha consentito l’arresto di 6 persone e la denuncia in stato di libertà di 652 soggetti. Oltre 2.754,24 gr. di sostanze stupefacenti e 900 gr. di materiali esplodenti sequestrati. Gli esercizi pubblici controllati sono stati complessivamente 215 (autofficine, autorivendite, autoscuole, carrozzerie, agenzie di pratiche automobilistiche, autodemolizioni) e le infrazioni rilevate sono state 47.

Sicurezza stradale: nuove norme e alcool-lock in vigore

Lo scorso 14 dicembre, come noto, sono entrate in vigore le disposizioni della Legge nr. 177 del 25 novembre 2024 che hanno portato molteplici modifiche al codice della strada e ad altre norme, che hanno riguardato diversi articoli, nell’ambito di un generale progetto di revisione che prevede anche l’attuazione di un’ampia delega legislativa per incrementare la sicurezza stradale.

La novella ha interessato diversi ambiti: infrastrutture, segnaletica, veicoli, condizioni per la guida, norme di comportamento, educazione stradale. Non sono stati modificati i livelli alcolemici per la guida in stato di ebbrezza ed è stata introdotta la novità dell’alcool-lock.

Le modifiche normative sono volte a incrementare la sicurezza stradale intervenendo in modo trasversale sui diversi ambiti che caratterizzano la circolazione con particolare riguardo anche ai comportamenti rischiosi messi in atto dagli utenti della strada al fine di salvaguardare l’incolumità e la vita di ciascuno.