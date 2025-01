La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato due uomini per detenzione di droga con l'intento di spacciarla sul mercato locale.

Il primo arrestato è un cittadino delle Filippine di 48 anni, residente da tempo in città, trovato in possesso di metanfetamina nota come "shaboo" e denaro contante presumibilmente proveniente dall'attività di spaccio. Dopo un'operazione di sorveglianza, la polizia ha effettuato una perquisizione nella sua abitazione a San Benedetto, dove sono stati trovati gli stupefacenti e il denaro.

Il secondo arresto riguarda un cittadino belga di 46 anni, anch'egli sospettato di detenere metanfetamina "shaboo" nel proprio domicilio, situato nella zona di Marina. Anche in questo caso, dopo un'indagine, la polizia ha proceduto alla perquisizione e ha trovato oltre 3 grammi di cristalli di droga e una somma di denaro in contanti, probabilmente provento dell'attività illecita.

Entrambi gli uomini sono stati arrestati e il loro fermo è stato convalidato durante l'udienza di giudizio rapido tenutasi oggi.