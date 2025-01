La Polizia, in linea con le disposizioni del Questore di Nuoro Alfonso Polverino per la prevenzione e il controllo del territorio, ha condotto recentemente operazioni mirate contro le attività di gioco d'azzardo legate alle "Video Slot", con l'obiettivo di contrastare il problema del gioco d'azzardo patologico e della ludopatia minorile.

Durante un'ispezione in un locale, le Volanti e la Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Nuoro hanno riscontrato che diversi minori stavano giocando alle slot machine in assenza del titolare, come riferito dalla stessa Polizia.

Il titolare è stato multato con una sanzione amministrativa ridotta di 6.666,67 euro e la sospensione per un periodo da uno a tre mesi dal registro dei proprietari, possessori e detentori degli apparecchi e terminali. I minori sono stati riconsegnati ai genitori.