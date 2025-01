Il Questore di Sassari ha adottato misure restrittive nei confronti di due uomini coinvolti in una rissa avvenuta in un locale cittadino durante il weekend.

Uno dei due, cittadino brasiliano, ha aggredito una ragazza presente nel locale, mentre l'altro è stato ferito nel tentativo di separare i litiganti. L'intervento della polizia ha permesso di fermare la violenza e identificare i responsabili.

Il Questore ha emesso un foglio di via obbligatorio per lo straniero e un avviso orale per l'altro uomo, con minacce di provvedimenti più severi in caso di ulteriori comportamenti illeciti. Gli agenti della Polizia Anticrimine hanno eseguito le disposizioni del Questore.