Ieri, martedì 14 gennaio, il Questore della Provincia di Sassari ha ordinato la chiusura di un locale pubblico a Olbia a seguito di un'operazione della Polizia presso il Commissariato, che ha rivelato che il locale era gestito da persone con precedenti penali e impiegava dipendenti simili.

Durante il periodo natalizio, gli agenti sono intervenuti nel locale per una rissa con feriti, inclusi uomini extracomunitari visibilmente ubriachi. Il Questore ha deciso così di chiudere il locale per 15 giorni e sospendere qualsiasi licenza o autorizzazione per lo stesso periodo.

La notifica ufficiale della chiusura è stata eseguita dal personale del Commissariato P.S di Olbia.