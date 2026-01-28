Il maltempo che ha interessato l'Italia nelle ultime giornate sembra destinato a persistere almeno per l'intero weekend. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di 'iLMeteo.it', non è da escludere che il periodo piovoso si prolunghi per due settimane, coinvolgendo non solo il nostro Paese ma anche diverse aree del continente europeo.

"Dopo un mercoledì ciclonico con un minimo pressorio sul Golfo Ligure e con diffuso maltempo al Centro-Nord - spiega - da giovedì le precipitazioni diventeranno più frequenti al Sud, ma bisognerà fare attenzione ancora a fenomeni residui sul Triveneto. Entro domenica avremo almeno tre perturbazioni, la quarta è prevista per martedì prossimo".

A essere 'minacciate' dal maltempo saranno in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria, dove gli eventi meteo dei prossimi giorni "dovranno essere monitorati in modo molto dettagliato e scrupoloso". A causa dei venti di burrasca di Libeccio e Maestrale, poi, avremo nuove mareggiate: onde fino a 4-5 metri sono attese su Sardegna occidentale e Sicilia occidentale, non sulle stesse zone già distrutte dal Ciclone Harry ma sempre con massima allerta. Un periodo decisamente turbolento, quello di questi giorni, in cui avremo, a causa dei venti di burrasca di Libeccio e Maestrale, nuove mareggiate: onde fino a 4-5 metri sono attese su Sardegna occidentale e Sicilia occidentale, non sulle stesse zone già distrutte dal Ciclone Harry ma sempre con massima allerta.

Le previsioni meteorologiche per le prossime due settimane indicano che entro il 10 febbraio potrebbero verificarsi precipitazioni fino a 600 mm in Portogallo e intorno allo Stretto di Gibilterra. In Italia, ci si attendono accumuli fino a 300 mm, con particolare impatto sulla Liguria e il Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda le piogge, mentre le regioni alpine potrebbero ricevere una significativa quantità di neve, un'ottima notizia in vista delle prossime Olimpiadi invernali in Italia. Le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria passando per il nord della Sicilia e il settore ovest della Sardegna, saranno anch'esse interessate da precipitazioni significative.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 28 gennaio

Cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente moderati. . Possibili nevicate oltre i 1200 metri in serata.

Venti: moderati o forti dai quadranti occidentali, sino a burrasca sulle coste esposte.

Mari: agitati o localmente molto agitati, mossi o molto mossi sul versante tirrenico. Locali mareggiate lungo le coste occidentali.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 29 gennaio

Cielo generalmente nuvoloso con deboli precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in mattinata. Possibili nevicate oltre i 1200 metri

Temperature: minime in leggero calo, massime senza variazioni di rilievo.

Venti: moderati o forti dai quadranti occidentali; attenuazione dal pomeriggio.

Mari: prevalentemente agitati; molto mosso il Tirreno.

Previsioni per la giornata di venerdì 30 gennaio

Cielo generalmente nuvoloso con deboli precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: minime stazionarie, massime in leggero calo.

Venti: moderati o forti dai quadranti occidentali.

Mari: prevalentemente agitati; molto mosso il Tirreno.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di sabato sarà caratterizzate da cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, principalmente sui settori occidentali, con cumulati deboli o localmente moderati. Attenuazione dei fenomeni il giorno seguente. Le temperature tenderanno a una lieve diminuzione principalmente nella giornata di sabato. I venti soffieranno deboli o moderati prevalentemente occidentali. I mari saranno molto mossi o agitati sui bacini occidentali, mossi o molto mossi altrove.