Dal 27 al 29 marzo 2025, il paese di Nurri si appresta a vivere un evento di straordinaria importanza religiosa: il pellegrinaggio dell’insigne reliquia del cuore di Santa Rosa da Viterbo. Il centro del Sarcidano sarà il terzo luogo al mondo, dopo Livorno nel 2017 e Soriano nel 2019, a ricevere la preziosa reliquia, che per secoli è rimasta custodita a Viterbo.

L’evento assume un significato ancora più profondo per la comunità nurrese, poiché l’ex convento dei Cappuccini di Nurri ospita l’unica chiesa in tutta la Sardegna dedicata a Santa Rosa da Viterbo, ed è anche l’unico luogo dell’Isola dove la Santa viene celebrata con una festività a lei dedicata.

Un intenso programma di celebrazioni

Il pellegrinaggio si aprirà il 27 marzo con la processione dalla Chiesa di Santa Rosa fino all’ingresso del paese, seguita dall’accoglienza ufficiale della reliquia presso la Madonnin a "Bucch'e' Forru" e dal trasferimento nella Chiesa Parrocchiale. Nel pomeriggio, dopo la Messa solenne presieduta da Monsignor Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari, si terrà una veglia di preghiera comunitaria.

Il 28 marzo, le celebrazioni proseguiranno con diverse Sante Messe, tra cui quella dedicata agli ammalati. Nel pomeriggio si terrà una solenne processione verso la Chiesa di Santa Rosa, accompagnata dalle bande musicali, gruppi folk e dalle launeddas. L’arrivo sarà segnato dall’omaggio musicale della cantante Maria Giovanna Cherchi. La giornata culminerà con la Messa solenne presieduta dal Vescovo di Viterbo, Mons. Orazio Piazza, e con una processione serale.

Il 29 marzo, giornata conclusiva del pellegrinaggio, si terrà la Santa Messa solenne presieduta nuovamente da Mons. Piazza e, nel pomeriggio, il saluto alla reliquia, che ripartirà per far ritorno a Viterbo.

Un evento di fede e devozione per tutta la Sardegna

L’arrivo della reliquia a Nurri rappresenta un momento di profonda spiritualità per i fedeli sardi e per tutti coloro che hanno a cuore la figura di Santa Rosa da Viterbo, giovane mistica e patrona della città laziale. La sua vicenda, segnata dalla fede incrollabile e dall’impegno per i poveri, è ancora oggi un modello di devozione cristiana.

Il pellegrinaggio sarà anche un’occasione per scoprire la storia della Chiesa di Santa Rosa, che rappresenta un unicum in Sardegna, essendo l’unica dedicata alla Santa nell’Isola e l’unica a celebrarne la festa.

L’intera comunità di Nurri si prepara dunque ad accogliere con grande emozione e devozione questa straordinaria reliquia, in un evento che entrerà nella storia della spiritualità sarda.