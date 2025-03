Giornate tiepide in Italia, sole, alcuni temporali e improvvisi nubifragi, almeno fino a mercoledì 26. "Fino ad allora - spiega Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it - l'atmosfera sarà spiccatamente instabile, con occasioni di scrosci di pioggia alternati a schiarite soleggiate o pause asciutte. Martedì, piogge più consistenti interesseranno il nordest, mentre altrove prevarranno le schiarite".

Da mercoledì, invece, si formerà un ciclone che si sposterà velocemente dalle regioni centrali verso il sud. Vivaci correnti settentrionali soffieranno via via più forte sulle regioni centro-meridionali, mentre nel frattempo la pressione inizierà ad aumentare al nord.

Giovedì, il ciclone raggiungerà il sud e per queste regioni e per quelle centrali adriatiche sarà la giornata più instabile e fresca. Piogge forti, temporalesche e anche sotto forma di nubifragio, interesseranno Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia centro-orientale, tutte regioni sferzate anche da un vento più freddo. Avvicinandosi al weekend sull'Italia arriverà l'alta pressione, ma soffieranno venti tesi dai quadranti settentrionali. Infine, per quanto riguarda le temperature, i valori massimi tenderanno ad aumentare gradualmente su molte città toccando picchi di 18-20°C.

Previsioni in Sardegna per lunedì 24 marzo 2025 (Fonte Arpas)

Cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con precipitazioni da isolate a spase, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli o localmente moderati, specie sul settore settentrionale tra la prima mattinata e il tardo pomeriggio. Possibilità di locali foschie nelle ore più fredde sul Campidano.

Temperature: in lieve o moderato calo, specie nei valori massimi.

Venti: deboli variabili fino al primo mattino, successivamente in rotazione da sudovest e in leggera intensificazione, specie sul settore ovest.

Mari: generalmente mossi a est, molto mossi a ovest.

Previsioni in Sardegna per martedì 25 marzo 2025

Cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sul settore settentrionale dove sono possibili deboli ed isolati piovaschi tra la mattinata e il tardo pomeriggio.

Temperature: minime e massime senza variazioni significative.

Venti: deboli, al più moderati sulle coste, da ovest la mattina, variabili in serata.

Mari: generalmente mossi.

Tendenza in Sardegna per i giorni successivi

La giornata di mercoledì sarà caratterizza da cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con possibilità di deboli precipitazioni sparse, mentre giovedì sarà poco nuvoloso con ampie schiarite e bassa probabilità di precipitazioni significative. Le temperature saranno stazionarie o in lieve calo mercoledì, stazionarie o in aumento (specie nei valori massimi) giovedì. I venti saranno prevalentemente deboli e variabili con qualche locale rinforzo da ovest, nord-ovest sulle coste. I mari saranno prevalentemente mossi mercoledì, molto mossi giovedì.