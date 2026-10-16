Un rogo imponente divampato nel cuore della notte ha distrutto una flotta di mezzi da lavoro all'interno dell'area industriale di Elmas. L'allarme è scattato intorno alle 22:45 di ieri sera, in via Cettolini, quando le fiamme hanno avvolto improvvisamente il piazzale esterno di un'azienda operante nel settore della logistica e della distribuzione delle merci, interessando ben undici autofurgoni posteggiati negli stalli di sosta.

La sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha inviato sul posto due squadre di pronto intervento, una della Sede Centrale e una del Distaccamento Cittadino della Sede Portuale, supportate da due autobotti per l'approvvigionamento idrico.

I Vigili del Fuoco hanno circoscritto e spento le fiamme che si stavano propagando alla struttura della stessa attività e ad altri automezzi in sosta. Il tempestivo intervento delle squadre Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme all'intera struttura.

Il rogo ha provocato danni ad altri veicoli, alla facciata della struttura e nell'area di carico e scarico delle merci. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte o ferite.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio.